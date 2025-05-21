Легенда часового искусства приехал в Баку с самыми тонкими часами в мире

На днях в бутике ювелирно-часового дома Bvlgari на улице Азиза Алиева в Баку состоялось особенное событие. Город посетил один из самых авторитетных экспертов часового искусства — Джанфранко Ритчел. Его приезд был приурочен к презентации уникальной коллекции Bvlgari Octo Finissimo, завоевавшей мировое признание благодаря серии рекордов в категории ультратонких часов.

Джанфранко Ритчел — фигура исключительная. Он входит в руководство Фонда высокого часового искусства, был вице-президентом Женевского гран-при, преподаёт в Женеве, владеет четырьмя языками и активно участвует в развитии инновационной платформы Horopedia. Но главное — Ритчел умеет рассказывать о сложных механических тонкостях просто и увлекательно. В уютной атмосфере бакинского бутика Bvlgari он делился своими знаниями с гостями, объясняя, почему некоторые современные часы уже сегодня можно называть шедеврами XXI века.

Эксперт часового искусства Джанфранко Ритчел

Центром внимания стала коллекция Octo Finissimo. За последние одиннадцать лет она установила десять мировых рекордов. Среди замечательных моделей коллекции — Octo Finissimo Ultra, которая сейчас гостит в Баку. Это механические часы толщиной всего 1,80 мм, включая корпус и стекло, - тоньше банковской карты. Эффектный дизайн, но, главное, результат настоящей инженерной революции, подтверждённой восемью патентами и премией Женевского часового гран-при в номинации «За смелость».

10 мировых рекордов Octo Finissimo

Конструкция часов поражает продуманностью. Задняя крышка используется в качестве основы механизма. Классическая заводная головка заменена двумя горизонтальными колёсами, а звенья браслета переработаны для достижения минимальной толщины. Корпус выполнен из карбида вольфрама — одного из самых прочных материалов на планете. Все элементы механизма расположены по кругу, что придаёт циферблату особую графическую выразительность.

По словам Джанфранко, Дом Bvlgari уникален тем, что его подход начинается не с техники. Дизайн вдохновляет инженеров, а не наоборот. В этом и кроется фирменная итальянская философия дома. За внешний облик коллекции отвечает креативный директор часового направления Фабрицио Буонамасса Стилиани — художник, который создаёт эскизы от руки и черпает вдохновение дорогой бренду древнеримской архитектуре. Именно он придал коллекции Octo Finissimo её узнаваемый и лаконичный стиль.

Фото редчайших часов, которые гостят в Баку OCTO FINISSIMO ULTRA

Среди приглашенных были известный историк и знаток Баку Фуад Ахундов, который также стал проводником Джанфранко по городу, и эксперт в области моды Джейхун Али, с которым состоялся интересный разговор о стилистике часов и роли дизайна в современной культуре. Вечер стал не только презентацией коллекции, но и встречей людей, которые ценят стиль, инженерное мастерство и культуру в её широком смысле.

Это был первый визит Джанфранко Ритчела в Азербайджан, и Баку произвёл на него глубокое впечатление — своей архитектурой, атмосферой, историей, профессионализмом коллег и искренним гостеприимством. Гость не скрывал восхищения интересом бакинцев к часовому искусству и культурой, с которой здесь относятся к стилю и дизайну.

Пока редкий экземпляр ультратонких часов Octo Finissimo Ultra находится в Азербайджане, у желающих есть возможность увидеть это уникальное произведение инженерного и дизайнерского мастерства в бутике Bvlgari по адресу: улица Азиза Алиева, 1А. Это редкий шанс познакомиться с рекордсменом часовой индустрии вживую — и оценить, как современное искусство времени соединяет эстетику, инновации и техническое совершенство.