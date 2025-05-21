Названо число электромобилей, ввезенных в Азербайджан в январе-апреле 2025 г.
В первые четыре месяца текущего года в Азербайджан было ввезено заметно меньше электромобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо сокращения количества импортируемых автомобилей, также снизилась общая стоимость импорта и средняя цена одного электромобиля.
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