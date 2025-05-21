Азербайджанская компания создаст в Дагестане оливковый сад
Фото: Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики
При закладке оливкового сада будет использовано в общей сложности 165 тысяч саженцев, выращенных в Евлахском пилотном агропарке.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB