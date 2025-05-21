В чем разница между закрытым и открытым переломом костей? - специалист Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Переломы костей могут происходить в повседневной жизни из-за падений, дорожно-транспортных происшествий и спортивных травм. С точки зрения времени восстановления и результата очень важно правильное определение типа этих травм и проведение соответствующего вмешательства.

Как сообщает Trend, об этом сказал главврач НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Азербайджана Низами Мамедов во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, переломы костей могут выглядеть одинаково, но их воздействие на организм различно:

«Если во время травмы сломана только кость, а покрывающая кожа не повреждена, то перелом считается закрытым и представляет собой более легкое состояние. Риск инфицирования при таком типе травмы минимален, а лечение более систематическое. Однако может возникнуть кровотечение или повреждение нервов во внутренних тканях. Поэтому к таким травмам также следует относиться серьезно.

Если сломанная кость достигает кожи, разрывает ее, а иногда даже выступает наружу, то это считается открытым переломом и является серьезным сигналом опасности. В таких случаях на первый план выходит не только лечение перелома, но и борьба с микробами и инфекцией».

Н. Мамедов отметил, что открытые переломы относятся к числу случаев, требующих неотложного вмешательства в травматологии:

«Если открытый перелом не лечить своевременно и должным образом, то это может привести к таким серьезным осложнениям, как распространение инфекции на кость.

В обоих случаях первая помощь крайне важна. Поврежденную конечность следует иммобилизовать, пациента следует как можно меньше двигать и немедленно доставить к врачу.

Открытые переломы могут потребовать проведения антисептических мероприятий, противоинфекционного лечения антибиотиками, а иногда и хирургического вмешательства.

При закрытых переломах, в зависимости от тяжести перелома, применяют гипсовые или хирургические методы. В связи с этим переломы костей, независимо от того, открытые они или закрытые, обязательно должны быть обследованы специалистом. То, что травма не видна снаружи, не означает, что она незначительна».

В заключение главврач НИИ травматологии и ортопедии Минздрава отметил, что основной целью является добиться полного выздоровления и путем своевременного вмешательства предотвращение долгосрочных осложнений.

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