Кыргызстан и ИБР рассматривают расширение портфеля совместных проектов

БИШКЕК/Trend/ - Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев и президент Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джассер обсудили возможности расширения портфеля проектов ИБР в Кыргызстане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на кабмин Кыргызстана, встреча состоялась в рамках ежегодного собрания Совета управляющих Группы Исламского банка развития, проходящего в Алжире.

В ходе переговоров Амангельдиев поддержал создание специальной технической группы для содействия реализации текущих и перспективных государственных инвестиционных проектов, финансируемых ИБР.

На встрече также был рассмотрен проект финансирования доступного жилья при поддержке ИБР. Было отмечено, что в 2024 году между Кыргызстаном и ИБР было подписано соглашение по данному проекту на сумму 79 миллионов долларов США. В настоящее время ведется работа по решению вопроса выделения земельного участка для его реализации.

Со своей стороны, Аль-Джассер заверил, что банк внимательно относится к потребностям и приоритетам Кыргызстана и готов оказывать всестороннюю поддержку социально-экономическому развитию страны.

Он подчеркнул готовность банка рассмотреть дополнительные возможности сотрудничества и участия в новых взаимовыгодных проектах.