Кыргызстан и Венгрия существенно увеличили товарооборот за последние пять лет - Жапаров

БИШКЕК/Trend/ - За последние пять лет объем взаимной торговли между Кыргызстаном и Венгрией увеличился в два раза.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана, об этом заявил президент страны Садыр Жапаров в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Глава государства также выразил признательность венгерской стороне за решение увеличить уставной капитал Венгерско-кыргызского фонда развития до 50 миллионов долларов США. По его словам, это решение открывает новые перспективы для реализации совместных инициатив и проектов.

Кроме того, Жапаров отметил важность участия Венгрии в инфраструктурных проектах, направленных на развитие транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией, и проявил интерес к венгерскому опыту в логистике и новых технологиях.

Президент выразил готовность оказывать полную поддержку инициативам венгерских инвесторов, обеспечивать им защиту и содействие в реализации проектов.

По итогам переговоров стороны договорились прилагать совместные усилия для дальнейшего конструктивного сотрудничества, укрепления стратегического партнёрства и братских отношений между Кыргызстаном и Венгрией.

Отметим, что Президент Кыргызстана 20 мая прибыл в Будапешт с рабочим визитом для участия в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).