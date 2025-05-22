Иран увеличил импорт продукции из Азербайджана
В период с 21 марта по 20 апреля 2025 года Иран импортировал из Азербайджана различное оборудование, прессованную сою, профили и другую продукцию.
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