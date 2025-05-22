Азербайджан увеличил расходы на импорт пшеницы

В январе–апреле текущего года объем импорта пшеницы в Азербайджан значительно увеличился как в количественном, так и в стоимостном выражении. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Импорт пшеницы составил небольшую долю от общего объема ввоза в страну.

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