Азербайджан увеличил расходы на импорт пшеницы
В январе–апреле текущего года объем импорта пшеницы в Азербайджан значительно увеличился как в количественном, так и в стоимостном выражении. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Импорт пшеницы составил небольшую долю от общего объема ввоза в страну.
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