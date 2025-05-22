В Гёйгёле началась реализация проекта автомобильной дороги Зурнабад-Гянджа-Молладжалилли (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению главы государства, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к реализации проекта автомобильной дороги Зурнабад-Гянджа-Молладжалилли, отходящей от 8-го километра автомобильной дороги Гёйгёль-Топалгасанлы-Шахрияр в Гёйгёльском районе.

Об этом сообщили Trend в агентстве.

Проект направлен на улучшение транспортной инфраструктуры и создание комфортных условий для передвижения граждан.

Отмечается, что в рамках проекта автомобильной дороги Зурнабад–Гянджа–Молладжалилли, соединяющей 3 населенных пункта и с общей протяженностью 10,2 км, начаты работы по реконструкции на участке Зурнабад–поселок Гянджа протяженностью 5,2 км.

На дороге с преимущественно гравийным покрытием, особенно в осенне-зимние месяцы, возникал ряд проблем, как в движении автотранспорта, так и граждан. При реконструкции, выполненной в соответствии с IV техническим разрядом, эти проблемы устраняются. Ширина дорог по проекту расширена до 9-10 метров.

В рамках проводимых работ в настоящее время на участке проекта Зурнабад–поселок Гянджа ведутся земляные работы, а также строительство водоотводящих труб различных размеров с целью обеспечения отвода воды. Наряду с этим, предусмотрено строительство нового моста с одним пролетом на первом километре указанного участка проекта.

На участке Молладжалилли протяжённостью 5 км запланированы восстановление и строительство тротуаров, а также приведение крышек подземных коммуникаций к проектной высоте. Эта часть дороги будет реконструирована в соответствии с III и IV техническими разрядами, ширина дороги составит 10 метров.

Все работы выполняются качественно по "Строительным нормам и правилам".

По завершении реконструкции, с установкой дорожных знаков и нанесением разметки, обновленная дорога будет открыта для безопасного и удобного движения.

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