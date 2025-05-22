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Совместные учения «Араз-2025» успешно завершены (ВИДЕО)

Общество Материалы 22 мая 2025 12:46 (UTC +04:00)
Совместные учения «Араз-2025» успешно завершены (ВИДЕО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Успешно завершены совместные учения «Араз-2025», проходившие с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, в рамках учений поставленные задачи были точно выполнены военнослужащими обеих стран.

"При выполнении в плановом порядке задач по этапам учений и во взаимодействии участники продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.

Руководители учений высоко оценили профессионализм и уровень подготовки личного состава.

В заключение стороны обменялись памятными подарками, были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе учений",- говорится в сообщении ведомства.

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