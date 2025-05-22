Экономическая диверсификация должна рассматриваться в более широком контексте - главный экономист IsDB

АЛЖИР /Trend/ - Экономическая диверсификация должна рассматриваться в более широком контексте, чем просто развитие промышленности.

Об этом заявил главный экономист Группы Исламского банка развития (IsDB) Ареф Сулейман в ходе панельной дискуссии «От видения к действиям: экономическая диверсификация как рычаг структурной трансформации», проходящей в рамках Ежегодных заседаний IsDB в Алжире, передает специальный корреспондент Trend.

«Важно понимать, что диверсификация – это не просто индустриальное разнообразие. С точки зрения исламского развития, мы рассматриваем её как индустриализацию страны, развитие производства, снижение зависимости от ограниченного числа экспортных рынков и решение торговых проблем. Это гораздо более широкое понятие», – отметил он.

По его словам, за последние два десятилетия значительного прогресса в промышленной сфере достигнуто не было, за исключением некоторых улучшений в Африке, которые, однако, начались с очень низкой базы. В то же время на Ближнем Востоке наблюдается положительная динамика.

«Мы начинаем видеть плоды трансформационных инициатив, реализуемых на Ближнем Востоке. Одним из ярких примеров является Саудовская Аравия, которая реализует смелую стратегию экономической трансформации и диверсификации», – подчеркнул экономист.

Он также отметил, что в условиях нестабильного глобального контекста диверсификация становится необходимым инструментом для повышения устойчивости экономик.

«Мы живем в эпоху непрерывных кризисов. Сегодня это энергетический кризис, завтра – климатический. В такой реальности необходимо строить устойчивые экономики. А диверсификация помогает справляться с ударами и вызовами, позволяет странам быть более гибкими и устойчивыми», – сказал Сулейман.

Особое внимание он уделил связи между диверсификацией и инклюзивным ростом.

«Экономическая диверсификация способствует созданию рабочих мест, вовлечению большего числа людей в рынок труда и развитию новых навыков. Это путь к устойчивому и инклюзивному развитию, особенно для стран со средним уровнем дохода, которые стремятся выйти на новый уровень», – добавил он.