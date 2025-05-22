Стало известно, на какую сумму Минфин Казахстана разместило еврооблигации в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Казахстана в 2024 году разместило еврооблигации на общую сумму 15 миллиардов долларов США.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил председатель правления АО «Jusan Invest» Тимур Салимов в рамках мероприятия KASE Day в Баку.

По его словам, Минфин Казахстана продолжает активно развивать рынок евробондов, размещая ценные бумаги в различных валютах. Это способствует диверсификации источников финансирования и повышает привлекательность рынка для иностранных инвесторов.

«Министерство финансов демонстрирует высокую активность на рынке еврооблигаций. Размещение бумаг в разных валютах делает рынок более гибким и устойчивым», - отметил Салимов.

Он также добавил, что общий объем торгов государственными ценными бумагами в 2024 году составил 8 триллионов тенге (примерно 15 миллиардов долларов США), что на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом.