Новое назначение в ЗАО ”Азербайджанские железные дороги"

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) произведено новое назначение.

Как сообщает Trend со ссылкой на АЖД, согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 22 мая 2025 года, Ниджат Тофиг оглу Гулиев назначен на должность заместителя председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что Ниджат Гулиев родился в 1985 году. В 2005 году с отличием окончил бакалавриат юридического факультета Бакинского государственного университета, в 2007 году - магистратуру.

С 2009 по 2015 год работал на различных должностях в Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) и ОАО "Азерйолсервис".

В 2015 году начал работу в АЖД, в 2016-2025 годах занимал должность заведующего юридическим департаментом и советника председателя AЖД.

Во время работы в AЖД руководил рядом проектов. В 2020 году был награжден "Медалью 140-летия" AЖД.

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