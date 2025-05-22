Исламский банк развития продолжит оказывать поддержку Азербайджану в реализации повестки устойчивого развития

АЛЖИР /Trend/ – Исламский банк развития (IsDB) продолжит оказывать поддержку Азербайджану в реализации повестки устойчивого развития.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, заявил главный экономист Группы IsDB Ареф Сулейман в ходе панельной дискуссии на полях Ежегодных заседаний банка в Алжире.

Он подчеркнул, что Банк строит свою работу с государствами-членами на принципе лидерства самих стран в реализации повестки устойчивого развития.

«Страна сама определяет повестку своего развития, а мы оказываем поддержку. В прошлом году мы подписали рамочное соглашение о взаимодействии с Азербайджаном», – сообщил он.

Сулейман отметил, что в рамках сотрудничества с Азербайджаном было реализовано 77 проектов на общую сумму около 1,3 миллиарда долларов.

«Основная часть этих инвестиций пришлась на энергетический сектор, но мы также финансировали проекты в области сельского хозяйства и финансов, а также в других связанных сферах», – подчеркнул он.

«Мы продолжим оказывать поддержку Азербайджану так же, как и другим странам-членам нашего банка», – резюмировал представитель IsDB.