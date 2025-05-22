Азербайджан инвестирует в общее будущее ОТГ - ставка на транспорт и логистику

БАКУ /Trend/ - Неформальный саммит Организации тюркских государств, прошедший 21 мая в Будапеште, стал не просто очередной встречей лидеров. Он подтвердил: ОТГ выходит на новый уровень, а Азербайджан - один из главных двигателей этой трансформации.

Президент Ильхам Алиев, выступая на саммите, четко обозначил приоритеты, которые Баку продвигает в организации. И в первую очередь - это глубокая экономическая интеграция, транспортная связность и формирование общей инфраструктурной среды.

Принятая Будапештская декларация стала конкретной дорожной картой для стран-участниц: упрощение торговли, гармонизация таможенных процедур и развитие транскаспийских маршрутов. Все это не просто слова - за ними стоят годы системной работы, во многом - со стороны Азербайджана.

В последние годы Азербайджан активно инвестировал в развитие транспортной инфраструктуры - строились и модернизировались автодороги, железнодорожные линии, морской порт в Аляте, судостроительный завод и аэропорты.

Результаты этой системной работы уже заметны. Как справедливо отметил Президент Ильхам Алиев на встрече в Будапеште, несмотря на отсутствие выхода к открытым морям, Азербайджан превратился в один из ключевых транспортно-логистических узлов Евразии. "Наше сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта укрепляется", - подчеркнул глава государства, добавив, что "в 2024 году объем грузоперевозок из Турции и стран Центральной Азии через Азербайджан составил 11 миллионов тонн".

Баку последовательно строит инфраструктуру, которая делает страну незаменимым звеном на карте Евразии. Развитая авиационная инфраструктура - еще одно свидетельство масштабного подхода Азербайджана. Сегодня в стране функционируют восемь международных аэропортов, девятый - на стадии завершения.

На территории Бакинского судостроительного завода строятся десять новых судов, а флот страны в Каспийском море уже насчитывает более 50 торговых кораблей. Алят становится настоящими "морскими воротами" региона: вскоре его пропускная способность вырастет с 15 до 25 миллионов тонн. А Баку-Тбилиси-Карс -железнодорожная артерия Среднего коридора - после вложений Азербайджана способна перевезти до 5 миллионов тонн в год.

И все это - часть гораздо более масштабной идеи: превратить Средний коридор не просто в транспортный маршрут, а в высокотехнологичную магистраль тюркского мира, с цифровыми платформами, ускоренным документооборотом и логистикой без границ. "Продолжается работа над проектом создания единой цифровой платформы, направленной на упрощение транспортных операций и торговли между портами Каспийского моря", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Вопросы энергетики заняли особое место в повестке саммита. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсифицировать цепочки поставок нефти, газа и урана, и поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку усилий Астаны в этом направлении.

Венгерский премьер Виктор Орбан тоже не оставил этот вопрос без внимания: "Я хотел бы поблагодарить Президента Азербайджана за то, что в прошлом году Венгрия впервые получила азербайджанский газ. Кроме того, мы благодарны за то, что крупные венгерские компании получили возможность присоединиться к энергетическим проектам в Азербайджане".

Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, из которых 10 - европейские, включая 8 членов ЕС. Европейская комиссия называет страну надежным партнером и поставщиком газа общеевропейского масштаба. География азербайджанского экспорта говорит сама за себя - Баку уверенно входит в число глобальных энергетических игроков.

Азербайджан не просто развивает связи внутри ОТГ, он делает это системно - через инвестиции, совместные предприятия, экономические альянсы. Более 20 миллиардов долларов - таков общий объем азербайджанских вложений в экономики стран-членов организации.

Ожидается, что уже в этом году заработает Тюркский инвестиционный фонд, который может стать важнейшим финансовым механизмом внутри ОТГ. И здесь роль Азербайджана будет ключевой - как катализатора инициатив, которые превращают декларации в работающие модели.

Вскоре Азербайджан примет официальный саммит ОТГ, и к нему приковано особое внимание. Именно здесь может быть подписано соглашение о стратегическом партнерстве между тюркскими государствами - с такой инициативой выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, подчеркнув: "Подписание соглашения в Баку станет важным шагом на пути укрепления единства тюркского мира".

Для Азербайджана предстоящий саммит - возможность еще раз подчеркнуть, что страна не просто участник ОТГ, а ее стратегический архитектор.

Саммит в Будапеште напомнил, насколько важна роль Венгрии - как наблюдателя в ОТГ и как государства-члена ЕС. По сути, Венгрия стала связующим звеном между Брюсселем и Баку, между Евросоюзом и тюркским миром.

"Если бы мы рассчитывали исключительно на потенциал экономического развития Европы, без оглядки на потенциал ОТГ, венгерская экономика столкнулась бы с большими проблемами", - отметил Орбан, открывая саммит. Это признание многое говорит о значении ОТГ и о той роли, которую играет Азербайджан, объединяя интересы Востока и Запада.

Баку не просто развивает двусторонние отношения с тюркскими государствами. Он формирует новую архитектуру региона - с собственными энергетическими ресурсами, транспортной инфраструктурой, цифровыми сервисами и инвестиционными институтами.

Именно такая масштабность подхода делает Азербайджан незаменимым участником ОТГ - и ключевым фактором того, что организация становится уже не только региональной, но и глобальной силой.