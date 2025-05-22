Азербайджан увеличил доходы от продажи природного газа Греции

В первом квартале текущего года Азербайджан значительно увеличил экспорт природного газа в Грецию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от поставок также выросли. В целом, за этот период Азербайджан экспортировал природный газ в несколько стран, включая Грузию, Сербию, Турцию, Болгарию, Италию и Грецию, а импорт осуществлялся из России и Туркменистана.

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