Следующее Ежегодное заседание IsDB пройдет в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Следующее Ежегодное заседание Группы Исламского банка развития (IsDB) пройдет в Азербайджане в 2026 году.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Ежегодное собрание Группы Исламского банка развития в 2026 году пройдет в Азербайджане. В этой связи в Алжире состоялась церемония передачи полномочий страны-хозяйки. Мы выражаем глубокую признательность Группе Исламского банка развития за оказанное доверие", - сказал министр.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что проведение столь значимого мероприятия в Азербайджане будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества с исламскими финансовыми институтами, открытию новых инвестиционных возможностей и содействию устойчивому экономическому развитию страны.

"В рамках мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании, определяющий условия, необходимые для проведения ежегодных встреч Группы IsDB в Азербайджане", - добавил он.