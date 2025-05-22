В I квартале 2025 г. зафиксирован рост банковского финансирования в Азербайджане за счет срочных депозитов

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года наблюдался рост банковского финансирования в Азербайджане за счет срочных депозитов физических и юридических лиц.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

При этом, по данным регулятора, объемы депозитов до востребования физических лиц остались на прежнем уровне, тогда как по депозитам до востребования юридических лиц зафиксировано снижение.

Респонденты прогнозируют рост объема срочных и депозитов до востребования физических и юридических лиц в следующем квартале, а также увеличение финансирования через межбанковский рынок. Согласно результатам опроса, основными факторами, повлиявшими на увеличение объема депозитов, стали цели банков, связанные с рыночной долей и структурой финансирования.

Кроме того, банки отметили, что рост процентных ставок по депозитам в первом квартале текущего года способствовал увеличению объёмов депозитов всех типов, а также стоимости привлечения ресурсов на межбанковском рынке. Прогнозируется, что данная тенденция сохранится и в следующем квартале, однако темпы роста могут замедлиться.

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