Объявлены нерабочие дни в Азербайджане в июне по случаю праздника Гурбан

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по случаю праздника Гурбан в июне будет четыре выходных дня подряд.

Как сообщает в четверг Trend, согласно решению Кабинета министров Азербайджана, 6 и 7 июня в стране будет отмечаться праздник Гурбан.

Поскольку 7 июня выпадает на субботу, в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджана, нерабочим днем объявлен также понедельник - 9 июня.

С учетом того, что 8 июня приходится на воскресенье, четыре дня подряд будут нерабочими - с 6 по 9 июня включительно.

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