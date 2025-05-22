Рынок акций Казахстана демонстрирует впечатляющий рост - Freedom Finance

БАКУ /Trend/ - Рынок акций Казахстана в последние годы демонстрирует уверенный и впечатляющий рост.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил исполнительный директор по внешним связям компании Freedom Finance Михаил Новоселов в ходе мероприятия KASE Day в Баку.

В своём выступлении он подчеркнул, что, несмотря на относительно молодой возраст Казахстанской фондовой биржи, её показатели выглядят впечатляюще.

«На сегодняшний день капитализация рынка акций на KASE составляет 63 миллиарда долларов. Среди стран с развивающимися рынками (Frontier Markets) казахстанская биржа занимает третье-четвёртое место, уступая лишь Аргентине и Вьетнаму», — отметил Новоселов.

По его словам, объём оборота по акциям на KASE достигает полумиллиарда долларов, что сопоставимо с показателями Nasdaq Baltic и делает казахстанскую биржу крупнейшей на постсоветском пространстве после Московской биржи.