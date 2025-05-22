Болгария сократила закупки природного газа у Азербайджана

В первом квартале этого года объем экспорта природного газа из Азербайджана в Болгарию существенно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года как в физическом, так и в стоимостном выражении. Общий объем экспорта азербайджанского газа остался значительным, при этом импорт природного газа в страну осуществлялся из России и Туркменистана.

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