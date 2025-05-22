Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

ОАО "Азеришыг" проводит исследования по применению искусственного интеллекта

Экономика Материалы 22 мая 2025 17:35 (UTC +04:00)
ОАО "Азеришыг" проводит исследования по применению искусственного интеллекта

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

АГДАМ/Trend/ - ОАО "Азеришыг" проводит исследования по применению искусственного интеллекта.

Об этом сообщил журналистам в Агдаме директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде, передает местный корреспондент Trend.

"В Центре обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" ведутся исследования по применению искусственного интеллекта. Уже сейчас в рамках цифровизации и внедрения инновационных технологий используются отдельные элементы ИИ. Однако эти работы пока находятся на исследовательском этапе. Когда проект достигнет стадии практической реализации, информация будет официально представлена общественности", - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости