Видео с присвоенными армянским гармонистом азербайджанскими мелодиями удалено с YouTube

БАКУ /Trend/ - Пресечено присвоение армянским исполнителем на гармони Гагиком Степаняном музыки азербайджанских песен "Bəs nə deyim", "Ay bəri bax", "Niyə yox deyirsən" и "Güman yeri var" в форме попурри.

Об этом сообщило Агентство интеллектуальной собственности, передает Trend.

Было отмечено, что армянский гармонист Гагик Степанян исполнил указанные мелодии в форме попурри, представив их как армянские песни, и разместил на странице YouTube. Он не указал названий произведений и имен их авторов.

В результате мер, предпринятых Агентством интеллектуальной собственности, при технической поддержке Общественного объединения «Цифровая и аудиовизуальная вещательная индустрия» (RAYS), осуществляющего коллективное управление имущественными правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм в цифровых сетях, это видео было удалено с указанной страницы YouTube.

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