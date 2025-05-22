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Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития (ФОТО)

Экономика Материалы 22 мая 2025 17:50 (UTC +04:00)
Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте X, передает Trend.

"Было приятно встретиться с председателем Группы Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером. Были отмечены успешные результаты совместной деятельности банка с нашей страной. Мы обсудили диверсификацию партнерства, реализацию проектов, связанных с построением устойчивой инфраструктурной сети, а также инициатив, направленных на развитие региона", - отмечается в публикации.

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Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития (ФОТО)
Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития (ФОТО)
Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития (ФОТО)
Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития (ФОТО)
Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития (ФОТО)
Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития (ФОТО)
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