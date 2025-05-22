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Ряд процедур по экспертизе строительных проектов в Азербайджане будет выполняться в электронном формате

Политика Материалы 22 мая 2025 16:54 (UTC +04:00)
Ряд процедур по экспертизе строительных проектов в Азербайджане будет выполняться в электронном формате

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев внес изменения в некоторые указы, связанные с исполнением закона от 30 мая 2023 года "О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс".

Согласно указу, внесены изменения в "Правила проведения строительных проектов через экспертизу", сообщает Trend.

В частности, ряд процедур по экспертизе строительных проектов в рамках получения разрешения на строительство теперь будет выполняться в электронном виде через единую систему информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности.

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