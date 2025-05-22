Названы сроки начала добычи на медно-молибденовом месторождении "Демирли"
Контрактная территория "Демирли" простирается примерно на 10 километров к северо-востоку от контрактной территории "Гызылбулаг".
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