Иран увеличил импорт продукции из Туркменистана
В 1-м месяце текущего иранского года (21 марта - 20 апреля 2025 г.) импорт Ираном продукции из Туркменистана увеличился на 22,9% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (20 марта -19 апреля 2024 г.).
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