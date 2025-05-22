Иран увеличил импорт продукции из Туркменистана

В 1-м месяце текущего иранского года (21 марта - 20 апреля 2025 г.) импорт Ираном продукции из Туркменистана увеличился на 22,9% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (20 марта -19 апреля 2024 г.).

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