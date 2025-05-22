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Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов (ФОТО)

Азербайджан Материалы 22 мая 2025 23:11 (UTC +04:00)
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов (ФОТО)
Фото: Федерация дзюдо Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Фархад Раджабли завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди ветеранов в столице Латвии Риге.

Как сообщает Trend, спортсмен, выступавший в весовой категории 90 кг, одолел всех соперников и в 11-й раз завоевал этот титул. В финале возрастной категории М-8 дзюдоист победил украинца Александра Рангаева иппоном.

Фархад Раджабли также является 12-кратным чемпионом мира.

Отметим, что Азербайджан представлен на соревнованиях 30 спортсменами. В континентальном первенстве принимают участие 855 дзюдоистов из 37 стран.

Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов (ФОТО)
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