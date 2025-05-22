Президент Ильхам Алиев выделил 1 миллион манатов на восстановление мавзолея Момине Хатун в Нахчыване - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по восстановлению и консервации историко-архитектурного памятника мирового значения мавзолея Момине Хатун, расположенного в городе Нахчыван".

Как сообщает в четверг Trend, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики первоначально выделен 1 миллион манатов на проведение восстановительных и консервационных работ в памятнике истории мирового значения с целью сохранения и передачи будущим поколениям уникального исторического облика мавзолея Момине Хатун.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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