Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев выделил 1 миллион манатов на восстановление мавзолея Момине Хатун в Нахчыване - Распоряжение

Политика Материалы 22 мая 2025 11:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выделил 1 миллион манатов на восстановление мавзолея Момине Хатун в Нахчыване - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по восстановлению и консервации историко-архитектурного памятника мирового значения мавзолея Момине Хатун, расположенного в городе Нахчыван".

Как сообщает в четверг Trend, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики первоначально выделен 1 миллион манатов на проведение восстановительных и консервационных работ в памятнике истории мирового значения с целью сохранения и передачи будущим поколениям уникального исторического облика мавзолея Момине Хатун.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости