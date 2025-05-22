АЛЖИР /Trend/ - Исламский банк развития (IsDB) готов продолжать финансирование ключевой инфраструктуры и проектов.

Об этом заявил главный экономист Группы Исламского банка развития (IsDB) Ареф Сулейман в ходе панельной дискуссии «От видения к действиям: экономическая диверсификация как рычаг структурной трансформации», проходящей в рамках Ежегодных заседаний IsDB в Алжире, передаёт специальный корреспондент Trend.

Он подчеркнул, что для привлечения инвестиций необходима стабильная макроэкономическая среда.

«Нужны взвешенная бюджетная политика, предсказуемое регулирование. Мы уже говорили о правовой и нормативной среде. Контрактное право и правовые основы чрезвычайно важны. Не менее важно – инвестировать в новый капитал, в соответствующие навыки и их разнообразие», – отметил Сулейман.

По его словам, необходимо наличие базовой инфраструктуры, достаточного уровня энергоснабжения и других ключевых условий, без которых частный сектор не будет готов заходить в страну.

«Сильная инновационная и промышленная политика, доступ к финансированию, включая не только его наличие, но и стоимость, торговля и региональная интеграция, доступ к глобальным цепочкам добавленной стоимости, качественная инфраструктура, социальная и экологическая ответственность – всё это факторы, на которые обращает внимание частный сектор», – подчеркнул он.

Ареф Сулейман добавил, что Исламский банк развития направляет свою деятельность на поддержку устойчивого развития.

«Инфраструктура – важное направление нашей работы, на которое приходится значительная часть нашего портфеля. Мы активно инвестируем в здравоохранение, образование, энергетический сектор – всё это не только способствует формированию локальных компетенций, но и закладывает фундамент для экономической диверсификации», – отметил он.

По его словам, банк готов продолжать финансирование ключевой инфраструктуры и проектов в таких областях, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство и развитие потенциала. «Мы делаем это по всему миру», – заключил Сулейман.