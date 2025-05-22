Представлена программа VIII Международного фестиваля "Мой Азербайджан"

БАКУ /Trend Life/ - VIII Международный фестиваль детского и юношеского изобразительного искусства "Azərbaycanim" (Мой Азербайджан), посвящённый Дню независимости - 28 мая, пройдет 24 мая перед зданием Исполнительной власти Хатаинского района, сообщили Trend Life организаторы.

Программа фестивального дня:

10:00 — Торжественное открытие

10:30 — Музыкальные выступления и перформансы юных участников фестиваля

13:20 — Обеденный перерыв

14:00 — Мастер-класс художника Акифа Ярышова

17:00 — Церемония награждения участников и торжественное закрытие фестиваля.

Участники будут награждены по возрастным категориям — за I, II, III места, а также поощрительными призами, дипломами и подарками.

Девиз фестиваля: "Азербайджан, я люблю тебя!".

Тема: "Азербайджан моими глазами".

Цель фестиваля - способствовать более глубокому знакомству с культурой, природой и духом страны, развитие детского и юношеского творчества.

В рамках объявленного конкурса свои работы представили около 2000 участников в возрасте от 8 до 21 года из Азербайджана и зарубежных стран, в том числе из США, Беларуси, Ирана, Турции, Казахстана, России, Китая, Перу, Индии и Мьянмы. На выставках, проходивших 13, 14, 15 и 16 мая, было представлено около 900 произведений, авторы которых были награждены сертификатами.

Работы, присланные по электронной почте иностранными участниками, были распечатаны, оформлены в рамки и представлены на выставке. Их авторам были отправлены дипломы и сертификаты.

Проект реализуется при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Азербайджанского отделения Международного общества акварели, Союза художников Нахчывана, Галереи детского искусства "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи".

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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