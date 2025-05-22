Увеличился объем торгового оборота между Азербайджаном и странами СНГ
В январе-апреле 2025 года товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной рост пришёлся на импорт из этих стран. Общий внешнеторговый оборот Азербайджана с другими странами также показал рост.
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