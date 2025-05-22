Представители АЖД ознакомились с деятельностью китайских портов Сиань и Чэнду

БАКУ /Trend/ - Делегация Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) во главе с заместителем председателя Арифом Агаевым находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.

Как сообщает Trend со ссылкой на АЖД, в рамках визита представители компании ознакомились с деятельностью и инфраструктурными возможностями сухопутных портов в городах Сиань и Чэнду, а также с современными логистическими решениями, применяемыми в этих портах. Также состоялись встречи с их администрациями.

В ходе встреч обсуждались вопросы привлечения грузопотоков в Средний коридор, расширения логистического потенциала и перспективы двустороннего сотрудничества.

Было отмечено, что Сиань и Чэнду - важнейшие транспортные и экономические узлы Западного Китая, играющие ключевую роль в развитии торгово-логистических связей между Китаем и Европой через Средний коридор.

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