Агентство наземного транспорта Азербайджана о работах по обновлению автобусного парка

БАКУ /Trend/ - В прошлом году были обновлены автобусы по 11 маршрутам.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

"Агентство регулярно дает поручения перевозчикам касательно соблюдения правил перевозки пассажиров и обновления автобусного парка. Перевозчикам, в деятельности которых выявлены недостатки, даются указания о принятии соответствующих мер. В случае несоблюдения необходимых требований маршрутная линия выставляется на конкурс. Одним из условий конкурса является то, чтобы автобусы были более новыми. Целью конкурсов, проводимых агентством, является обеспечение повышения качества, безопасности и комфорта услуг, предоставляемых в сфере пассажирских перевозок", - сказали в агентстве.

Было отмечено, что в прошлом году по 11 маршрутам было обновлено 154 автобуса.

"Накануне COP29 по различным маршрутам столицы было выпущено на линии 160 электрических автобусов, ввезенных в страну. Частные перевозчики также приобрели и поэтапно вводят в эксплуатацию 60 автобусов, работающих на чистых технологиях. Кроме того, ожидается, что в 2025 году частные перевозчики ввезут более 100 автобусов. Также отремонтировано и возвращено в эксплуатацию более 200 автобусов. В ближайшее время начнется местное производство автобусов. В то же время в регионах страны также принимаются меры по обновлению автобусного парка, повышению качества обслуживания пассажиров. Анализируется маршрутная сеть и деятельность общественного транспорта, проводится реорганизация сети и поэтапно выставляются на конкурс маршруты", - отметили в агентстве.

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