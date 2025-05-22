Посол Израиля поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность Азербайджану за защиту дипломатов своей страны.

Как сообщает в четверг Trend, публикация с благодарностью размещена на странице посла в соцсети Х.

Он выразил потрясение по поводу ужасного теракта на еврейском мероприятии в Вашингтоне, округе Колумбия, в ходе которого двое сотрудников израильского посольства были застрелены с близкого расстояния.

"Хочу поблагодарить азербайджанский народ за его солидарность, а правительство Азербайджана за его непоколебимую приверженность защите израильских дипломатов и еврейской общины в этой прекрасной стране",- отметил посол.

Напомним, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм утром распространила информацию о том, что двое сотрудников посольства Израиля в США были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне.

"Два сотрудника посольства Израиля были убиты сегодня вечером перед Еврейским музеем в Вашингтоне. Ведется расследование", - написала К.Ноэм в своем аккаунте в соцсети Х.

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