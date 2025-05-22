В I квартале 2025 года в Азербайджане наблюдалось смягчение стандартов по кредитам для субъектов МСП - Цетробанк

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам опроса за I квартал этого года, несмотря на отсутствие изменений в стандартах по кредитам, выдаваемым субъектам микро- и крупного предпринимательства, наблюдалось смягчение стандартов по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Отмечается, что банки не ожидают изменений в стандартах по общему объему бизнес-кредитования в следующем квартале, в том числе по МСП, тогда как по микропредпринимательству прогнозируется дальнейшее смягчение условий.

"Изменения в стандартах бизнес-кредитования, согласно наблюдениям банков, в основном проявлялись в виде увеличения маржи, ужесточения ковенантов и роста стоимости кредитов, особенно в отношении заемщиков с высоким уровнем риска.

Согласно ответам опрошенных банков, в первом квартале 2025 года изменений спроса на бизнес-кредиты не наблюдалось.

По данным, поступившим от банков, в первом квартале текущего года из-за большого количества нерабочих дней заметных изменений в спросе на бизнес-кредиты не наблюдалось. Банки ожидают роста спроса на общие бизнес-кредиты, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, в следующем квартале. По результатам опроса, несмотря на то, что в первом квартале 2025 года экономические ожидания и стоимость финансирования рассматривались как факторы, способствующие ужесточению стандартов по бизнес-кредитам, фактического ужесточения стандартов банками не зафиксировано",- отмечается в информации Центробанка.

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