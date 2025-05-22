"Голоса Грузии" зазвучат в самом сердце Баку

БАКУ /Trend Life/ - 26 мая бакинская публика станет свидетелем незабываемого музыкального вечера - на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится яркое концертное шоу "Голоса Грузии", сообщает Trend Life.

В этот вечер для вас прозвучат самые любимые хиты грузинской эстрады в исполнении талантливой группы Lifebell. Уникальное сочетание национального колорита, эмоционального вокала и живой энергетики создаст великолепную атмосферу.

Шоу "Голоса Грузии" - это не просто концерт, это музыкальное путешествие, рассказанное через песни, которые трогают сердца. Не упустите шанс окунуться в мир грузинской музыки и культуры, не покидая Баку!

Для приобретения билетов: https://iticket.az/ru/events/concerts/tedbirler/152365

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!