Исламская корпорация по страхованию инвестиций поддержит проект автомагистрали в Турции

АЛЖИР /Trend/ - Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортного кредита (ICIEC), мультисторонний страховщик на основе шариата и член Группы Исламского банка развития, объявила о подписании страхового полиса на сумму 37 миллионов евро по риску неисполнения суверенных финансовых обязательств (NHSFO) в поддержку исламского финансирования, предоставленного Standard Chartered для проекта автомагистрали Наккаш-Башакшехир в Турции, сообщает специальный корреспондент Trend.

Полис был подписан в рамках Ежегодных заседаний Группы IsDB 2025 в Алжире генеральным директором ICIEC доктором Халидом Халафалла и Пунитом Шармой, исполнительным директором по развитию и агентскому финансированию Standard Chartered.

Автомагистраль Наккаш-Башакшехир, проходящая по европейской части Стамбула, позволит снизить заторы, сократить время поездок и повысить эффективность логистики — что положительно скажется на торговых коридорах и промышленных центрах Турции. ICIEC, дополнив существующее страхование политических рисков (PRI) для инвесторов, предлагает комплексный пакет по снижению рисков, способствующий привлечению частного капитала и обеспечению финансируемости проекта.