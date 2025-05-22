Талат Меджидов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе Азербайджана Талат Таир оглу Меджидов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

Отметим, что Т.Меджидов с 1999 по 2005 год занимал должность главы исполнительной власти Сабаильского района. С 2005 года он работает начальником отдела по кадровым вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики.

22 мая 2015 года Т.Меджидов был награждён орденом «Шохрят» («Слава») за плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике.

Завтра Т.Меджидову исполняется 80 лет.