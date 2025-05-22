В Азербайджане принято новое решение по розничной продаже алкогольных напитков

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Порядок определения минимальной цены на розничную продажу алкогольной продукции".

Соответствующее постановление подписал Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно постановлению, данное правило регулирует установление минимальной цены на розничную продажу алкогольных напитков.

Для целей настоящего правила под алкогольными напитками понимается вся водочная продукция (кроме фруктовой водки), реализуемая в торговых объектах розничной торговли.

Минимальная цена на розничную продажу этой продукции определяется в соответствии с объемами упаковки.

Для определения минимальной цены на розничную продажу на основании обращения министерства экономики Азербайджанской Республики производителями продукции с годовым объемом производства более 60 тыс. декалитров и численностью работников более 30 человек заполняется и представляется в министерство в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней приложенная к настоящему правилу "Форма калькуляции розничной цены на продукцию". Минимальная розничная цена продукции определяется как среднеарифметическое значение розничных цен, заявленных производителями на соответствующий товар за период, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка.

Решение об установлении минимальной цены на розничную продажу продукции утверждается министерством в течение 1 (одного) месяца после подачи формы и вступает в силу через 1 (один) месяц со дня ее утверждения.

В случае изменения себестоимости товара более чем на 5 процентов установленная минимальная цена розничной продажи товара пересматривается в соответствии с настоящим Порядком на основании обращения минимум 50 процентов производителей, указанных в настоящем Порядке.

Информация о принятом решении об установлении минимальной цены на розничную продажу продукции предоставляется министерством в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "О доступе к информации" не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты вступления цены в силу.

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