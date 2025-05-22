Авиакомпания Air Samarkand запускает регулярные рейсы в Баку

ТАШКЕНТ /Trend/ — Авиакомпания Air Samarkand из Узбекистана объявила о запуске регулярных рейсов в Баку, сообщает Trend.

Новый маршрут включает рейсы из Ташкента дважды в неделю — по вторникам и четвергам, а из Самарканда — один раз в неделю, по пятницам, с целью укрепления связей между двумя странами.

Помимо этого, Air Samarkand продолжает расширять своё международное присутствие. 4 мая авиакомпания запустила прямые рейсы между Самаркандом и Тель-Авивом. В настоящее время рейсы выполняются по воскресеньям, а с 3 июля добавится дополнительный рейс по четвергам. Авиакомпания отмечает стабильный и устойчивый интерес пассажиров в обоих направлениях.

Кроме того, в расписание были добавлены чартерные рейсы в Грузию. Первый рейс из Ташкента в Тбилиси состоялся 18 мая, а новый чартерный маршрут в Батуми начнется 24 мая. С июня рейсы в Тбилиси будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а в Батуми — по понедельникам, средам и субботам.

Также увеличится частота регулярных рейсов между Самаркандом и Стамбулом. С 26 мая рейсы будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Расширение маршрутной сети является частью долгосрочной стратегии авиакомпании, направленной на укрепление её международных позиций и повышение конкурентоспособности на рынке регионального туризма. В ближайших планах — расширение авиапарка и запуск новых направлений.