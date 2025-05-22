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Азербайджан обсудил с Фондом ОПЕК совместную деятельность в инфраструктурных проектах

Экономика Материалы 22 мая 2025 17:29 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил с Фондом ОПЕК совместную деятельность в инфраструктурных проектах
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности совместной деятельности Азербайджана и Фонда ОПЕК в рамках инфраструктурных проектов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"Состоялась встреча с президентом Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамидом Альхалифой в рамках ежегодного собрания Группы Исламского банка развития. Было обсуждено устойчивое развитие, эффективное использование ресурсов и другие повседневные вопросы. Мы оценили возможности совместной деятельности в рамках инфраструктурных проектов", - отмечается в публикации министра.

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