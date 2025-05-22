Азербайджан обсудил с Фондом ОПЕК совместную деятельность в инфраструктурных проектах

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности совместной деятельности Азербайджана и Фонда ОПЕК в рамках инфраструктурных проектов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"Состоялась встреча с президентом Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамидом Альхалифой в рамках ежегодного собрания Группы Исламского банка развития. Было обсуждено устойчивое развитие, эффективное использование ресурсов и другие повседневные вопросы. Мы оценили возможности совместной деятельности в рамках инфраструктурных проектов", - отмечается в публикации министра.

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