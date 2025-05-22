Утвержден список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Госагентства по антимонопольному контролю

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики".

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства, выглядит следующим образом:

1. Юридическое лицо публичного права "Азербайджанский аккредитационный центр".

2. Юридическое лицо публичного права "Азербайджанский институт метрологии" и подведомственное ему общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные лаборатории".

3. Юридическое лицо публичного права "Азербайджанский институт стандартизации".

4. Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы потребительских товаров".

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