Таджикистан надеется на сотрудничество с LLF в улучшении системы здравоохранения в удаленных регионах - министр (Эксклюзив)

АЛЖИР/ Trend/ - Таджикистан надеется на продолжение сотрудничества с фондом LLF в улучшении системы здравоохранения в удалённых регионах.

Об этом сказал Trend министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода в кулуарах Форума «Преобразование жизней и средств к существованию: мобилизация для достижения результата», проходящего в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития (IsDB) в Алжире.

«Прежде всего, от имени правительства Республики Таджикистан, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения хочу выразить искреннюю благодарность Исламскому банку развития и Фонду жизней и средств к существованию (LLF)за приглашение принять участие в этом высокоуровневом мероприятии, посвящённом вопросам финансирования, в том числе в сфере здравоохранения. Хотел бы особо отметить, что при поддержке Исламского банка развития и фонда LLF в Таджикистане реализуется ряд значимых проектов в системе здравоохранения, в частности в области охраны материнства и детства», - сказал он.

Абдуллозода отметил, что в прошлом году в четырёх регионах Хатлонской области был успешно реализован совместный проект Исламского банка развития и фонда LLF.

«Благодаря строительству и оснащению медицинских учреждений в этих регионах, уже в течение года наблюдается положительная динамика в снижении материнской и детской смертности.

Если в 2023 году уровень смертности среди матерей и детей составлял порядка 14–15 случаев на 100 тысяч человек, то в этом году этот показатель снизился до 10,8. Это убедительное свидетельство того, что создание надлежащих условий для медицинского персонала и обеспечение учреждений современным оборудованием приводит к заметному улучшению качества медицинской помощи»,- рассказал он.

Министр выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Исламским банком развития и фондом LLF, в том числе в части строительства и оснащения больниц в удалённых и труднодоступных регионах страны.

«Проблема нехватки квалифицированных специалистов, современного оборудования и достойных условий труда актуальна не только для Таджикистана, но и для многих других стран. Поэтому важно, чтобы такие проекты охватывали самые отдалённые уголки, обеспечивая равный доступ к качественным медицинским услугам для всех граждан — независимо от того, проживают ли они в столице или в самых удалённых районах страны», - заключил он.