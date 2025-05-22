В суде представлены материалы в связи с секретным документом о взятии Арменией обязательства по военному вмешательству в суверенные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающегося сегодня в Бакинском военном суде судебного процесса был продемонстрирован видеоматериал о встрече первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с представителями бывшей так называемой структуры в 1993 году.

Как сообщает Trend, в видеоматериале выступающий на встрече Л. Тер-Петросян напомнил, что предоставил так называемой структуре, незаконно созданной на территориях Азербайджана, самые высокие гарантии безопасности от имени Армении.

Он назвал секретным документом договор о гарантиях безопасности, который будет подписан между так называемой структурой и Арменией. На кадрах, заявив, что договор будет состоять из двух экземпляров, бывший президент Армении добавил: «Нагорно-Карабахская Республика полагается на гарантии международной общественности, Российской Федерации, США и, особенно на президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна».

Л.Тер-Петросян заявляет на кадрах, что Армения обязуется использовать все свои возможности, включая прямое военное вмешательство, и исключает возможность в ходе будущих переговоров возвращения Лачина Азербайджану.

Отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение в суде, обвиняемый Аркадий Гукасян заявил, что принимал участие в той встрече с Л.Тер-Петросяном. Назвав ее "судьбоносным вопросом", обвиняемый сказал, что видеоматериал был снят после оккупации Кяльбаджарского района, добавив, что во время той встречи он был руководителем группы бывшей так называемой структуры, проводившей переговоры с Азербайджаном, и депутатом т.н. структуры.

А. Гукасян добавил, что после этой встречи Георгий Петросян подал в отставку: "Обязанности "спикера парламента" стал исполнять Карен Бабурян. Он вместе с Робертом Кочаряном подписал представленный Левоном Тер-Петросяном документ, согласно которому Республика Армения брала на себя ответственность обеспечения безопасности Карабаха до полного урегулирования конфликта».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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