В Нахчыване планируется увеличить количество источников "зеленой" энергии - "Азеришыг"

АГДАМ/Trend/ - Нахчыван объявлен зоной "зеленой" энергии, где планируется расширение числа соответствующих энергоисточников.

Об этом сообщил журналистам в Агдаме директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде, передает местный корреспондент Trend.

Он отметил, что ожидается рост предложений о сотрудничестве в области "зеленой" энергии от соседних стран.

По словам А.Мамедзаде, Азербайджан является лидером региона как по количеству источников "зеленой" энергии, так и по уровню энергетической устойчивости.

"Чтобы избежать ожидаемого дефицита энергии в будущем, государства региона стремятся улучшить энергетические отношения с Азербайджаном.

Братская Турция играет ключевую роль в передаче "зеленой" энергии в Европу. В этом контексте не удивляют инициативы наших иранских коллег по получению экологически чистой энергии через плотины на реке Араз. Уверен, Азербайджан получит еще больше предложений по сотрудничеству в области "зеленой" энергии от соседних государств", - отметил он.

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