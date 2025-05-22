Сотрудничество с LLF позволило значительно расширить доступ к базовым медицинским услугам в Таджикистане - министр

АЛЖИР /Trend/ - Таджикистан активно реформирует систему здравоохранения с целью улучшения условий для матерей и детей, используя комплексный подход, учитывающий вопросы продовольственной безопасности, гендерного равенства и изменения климата.

Об этом заявил министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода в ходе Форума «Преобразование жизней и средств к существованию: мобилизация для достижения результата», проходящего в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

По словам министра, более 80% населения Таджикистана проживает в сельской и горной местности, где традиционные методы предоставления медицинских услуг становятся всё менее эффективными. В связи с этим страна переходит на интегрированные модели оказания помощи, направленные на повышение качества медицинских услуг.

«При поддержке Фонда жизней и средств к существованию (LLF) мы построили и оснастили ряд сельских больниц, а также открыли более 150 медицинских центров, что позволило значительно расширить доступ к базовым медицинским услугам. Наши мероприятия по просвещению в области здравоохранения охватили более 60 тысяч женщин и детей, предоставляя им жизненно важную информацию», - отметил Абдуллозода.

Министр также подчеркнул, что особое внимание уделяется подготовке кадров: было обучено свыше 2000 медицинских работников, значительную часть которых составляют женщины, играющие всё более активную роль в жизни своих сообществ.

Кроме того, в стране реализуются меры по повышению устойчивости системы здравоохранения к последствиям изменения климата - в частности, акцент делается на обеспечении доступа к безопасной питьевой воде и использованию чистой энергии.

«Эта работа является частью национальной стратегии здравоохранения, целью которой является обеспечение более здоровой и устойчивой жизни для всех граждан», - резюмировал министр.