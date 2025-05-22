В ОЭСР подчеркнули важность эффективного использования официальной помощи в условиях давления на финансирование

АЛЖИР /Trend/ - Необходимо обеспечить эффективное использование официальной помощи в условиях давления на финансирование.

Об этом заявила и.о. директора по сотрудничеству в области развития Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Джулия Нильсен на форуме «Преобразование жизней и средств к существованию: Мобилизация для достижения результата», который проходит в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«В условиях, когда официальная помощь развитию (ODA) испытывает давление, крайне важно не просто максимально эффективно использовать существующую помощь, но и демонстрировать истории успеха мобилизации ресурсов. Это очень сильный аргумент в пользу того, почему ODA по-прежнему важна и является значимой инвестицией для всех стран мира», — отметила Нильсен.

При этом она подчеркнула, что достижение наиболее уязвимых групп остаётся серьёзной задачей. «Мы оцениваем, что чуть менее половины двусторонней концессионной официальной помощи включают в себя гендерные цели. А когда речь идёт о неконцессионном финансировании развития или гендерных целях, этот показатель снижается примерно до трети», — рассказала представитель ОЭСР.

Она привела примеры успешных моделей, в которых доноры используют гранты для развития, например, выращивания саженцев, что привлекает частные инвестиции и помогает мелким фермерам. Также активно применяются гарантии по кредитным портфелям для расширения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию, где женщины составляют значительную часть занятых.

«Если бы я выделила три ключевых урока об эффективном масштабировании, то сказала бы следующее. Во-первых, эффективное структурирование и разделение рисков — основа успеха. Как использовать донорские средства для стимулирования частного сектора? Мы видим, что применение концессионных средств для покрытия первых потерь может изменить восприятие риска и сдвинуть ситуацию», — пояснила Нильсен.

Во-вторых, важно, чтобы проекты имели реальное воздействие на развитие. «Необходимо закладывать явные цели развития с самого начала — не просто количественные показатели, такие как количество выданных кредитов, а качественные — изменения в сельском хозяйстве, участие женщин, улучшение здоровья».

И, наконец, по её словам, самый надёжный способ добиться успеха — вовлекать в процесс самих бенефициаров. «Прозрачность правительств, участие заинтересованных сторон и вовлечённость населения — ключевые факторы успеха, которые мы наблюдаем во всех этих сферах», — подчеркнула и.о. директора по сотрудничеству в области развития ОЭСР.