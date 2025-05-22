Казахстанская фондовая биржа демонстрирует устойчивый рост в начале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) демонстрирует устойчивый рост в начале 2025 года.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила директор Департамента по работе с эмитентами и инвесторами KASE Азиза Ордабаева в ходе мероприятия KASE Day в Баку.

По ее словам, биржа работает с 1993 года и за более чем 30 лет добилась значительных результатов. Сегодня KASE предоставляет широкий спектр услуг — от листинга и членства до организации торгов различными финансовыми инструментами, постторговых расчетов и клиринга. Биржа также выполняет функции центрального контрагента и предоставляет участникам доступ к рыночным данным и технологическим решениям.

В рамках презентации был представлен обзор текущих рыночных трендов. По итогам первых четырёх месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество сделок на фондовом рынке увеличилось на 53%, а объём торгов в этом секторе почти утроился. Объём торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций вырос на 41%, а на вторичном рынке государственных ценных бумаг — на 32%.

"С начала 2025 года индекс KASE вырос на 1%, объём корпоративного долга — на 3%. В официальный список биржи было добавлено 66 новых инструментов, а количество новых эмитентов увеличилось на 8", - добавила Ордабаева.

По ее словам, в дальнейшем KASE сосредоточится на расширении продуктовой линейки и укреплении своих позиций на международных рынках.