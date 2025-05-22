40% CEO 10 лучших банков Казахстана составляют женщины - председатель правления Halyk Bank

БАКУ /Trend/ - 40 процентов CEO (главный исполнительный директор) 10 лучших банков Казахстана составляют женщины.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила сегодня председатель правления казахстанского банка Halyk Bank Умут Шаяхметова во время выступления на мероприятии "SHE конгресс 2025" в Баку.

Она отметила, что сферы, в которых женщины представлены больше всего, в основном наблюдаются на нижних уровнях промышленности, особенно в банковском и финансовом секторах.

"Финансовая, банковская и горнодобывающая отрасли традиционно считались мужскими. Однако за последние 10–20 лет ситуация начала меняться. Например, в настоящее время регулирующий орган, контролирующий финансовые рынки Казахстана, возглавляет женщина.

Она также сообщила, что в банковском секторе на низших должностях женщины составляют от 60 до 70 процентов сотрудников.

"Особенно радует рост числа женщин в таких направлениях, как информационные технологии, искусственный интеллект и аналитика данных - сферах, которые ранее считались преимущественно мужскими", - добавила она.

В завершение выступления Шаяхметова подчеркнула, что сегодня для женщин открываются все возможности: "На мой взгляд, перед женщинами открыты все горизонты, и возможности действительно безграничны", — заключила она.

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